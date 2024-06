Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Einbruch und Diebstahl aus Auto

Gaggenau (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 7 Uhr kam es in der Raiffeisenstraße zu einem Einbruch und Diebstählen. Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich mittels Garagenöffner, den sie zuvor aus dem wohl unverschlossenen Pkw entwendeten, Zugang zu einer Garage. Sie durchsuchten diese und entwendeten glücklicherweise lediglich Speiseeis im Wert von etwa 10 Euro. Nicht ganz so glimpflich kam eine Anwohnerin aus der unmittelbaren Nachbarschaft davon. Hier öffneten die Täter das offenbar ebenfalls nicht verschlossenen Auto und entwendeten daraus einen Gelbbeutel und drei Reisepässe. Während die Ausweisdokumente in der nahen Umgebung wieder aufgefunden werden konnten, nahmen die Diebe Bargeld in Höhe von etwa 40 Euro und zwei Bankkarten mit. Sie konnten so mehrere Kleinbeträge vom Konto der Bestohlenen abbuchen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben nun die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

/st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell