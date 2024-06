POL-OG: Meißenheim, L75 - Nach Kollision geflüchtet

Ottersweier (ots) - Nach einem Einbruch in einen Hofladen in Haft, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar war in den frühen Donnerstagmorgenstunden ein Unbekannter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatte es auf Bargeld abgesehen. Als Anwohner gegen 4:30 Uhr auf das Treiben aufmerksam wurden, flüchtete der Täter ...

