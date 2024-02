Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Kellerbrand in Holtwick

Bocholt (ots)

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt wurden am Sonntagabend um ca. 21:55 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus am Mähneweg in Bocholt Holtwick alarmiert. Der Bewohner war durch die installierten Rauchwarnmelder auf den Brand aufmerksam geworden und hatte das Haus beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits unverletzt verlassen. Ein Trupp der Feuerwehr ging, geschützt mit Atemschutzgeräten, in den Keller vor und konnte den Brand schnell löschen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell