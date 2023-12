Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Fahrzeugbrand

Bocholt (ots)

Am Donnerstag um ca. 21:25 Uhr rückte die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Fahrzeugbrand auf der Franzstraße aus. Vor Ort brannte ein PKW in voller Ausdehnung in unmittelbarer Nähe zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Das Fahrzeug wurde durch einen Trupp, geschützt mit Atemschutzgeräten, gelöscht. Auch am Gebäude entstand ein Schaden. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude konnte durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr jedoch verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

