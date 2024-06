Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Auseinandersetzung im Pfählerpark in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Nach Auseinandersetzungen in der Hauptstraße, sehen zwei Männer seit Mittwochabend Ermittlungsverfahren entgegen. Zunächst soll es gegen 22 Uhr zwischen einem 32- und einem 27-Jährigen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf der Ältere seinem Gegenüber Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen durch Beamte des Polizeireviers Offenburg, unterstützt durch deren Kollegen der Bundespolizei, versetzte der Endzwanziger bei der Personalienfeststellung einer Beamtin einen Faustschlag. Weil er in der weiteren Folge auch auf Dritte loszugehen drohte und sich nicht mehr beruhigen ließ, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Während der 32-Jährige nun einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung entgegensieht, muss sich der 27-Jährige mit einem Verfahren wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und den Kosten für den Gewahrsam auseinandersetzen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell