POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall am heutigen Donnerstagmorgen in der Weingartenstraße, sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 7:15 Uhr sollen im Bereich Weingartenstraße/Hildastaße zwei Tatverdächtige einen Mann angegangen haben. In einem folgenden Gerangel soll das Opfer unter anderem geschlagen und verletzt worden sein. Durch einen Zeugen alarmiert, gelang es Beamten des Polizeireviers Offenburg im Rahmen der Fahndung einen der beiden flüchtigen Tatverdächtigen wenig später vorläufig festzunehmen. Kriminaltechniker und Ermittler der Kripo haben den Fall übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen: Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

