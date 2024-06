POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Duppach (ots) - Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum von Freitag, den 28.06.2024, 21:00 Uhr - Samstag, den 29.06.2024 gegen 11:15 Uhr eine Fensterscheibe in der Prümer Straße in Duppach eingeworfen. Vermutlich wurde mit einem Stein eingeworfen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

