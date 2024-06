POL Schwaben Nord: Alkoholdelikt im Straßenverkehr

Augsburg (ots) - Lutzingen - Am Donnerstag (20.06.2024) kam es in Lutzingen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand, bei dem Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe entstand. Gegen 23.30 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache im Heizungskeller des Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die Anwohner wurden nicht ...

