Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen bringen Verstöße zu Tage

Bad Oeynhausen, Lübbecke (ots)

(SN) Mehrere Verkehrsverstöße mussten die Beamte in Folge von Verkehrskontrollen in Lübbecke und Bad Oeynhausen am Donnerstag dokumentieren. So fertigten die Polizisten insgesamt vier Anzeigen und erhoben 37 Verwarngelder.

Im Detail erhielten 15 Fahrradfahrer, acht Pedelecfahrer und drei E-Scooter-Fahrer unter anderem wegen Nutzung der falschen Fahrtrichtung sowie fehlender oder defekter Ausrüstung an den Zweirädern Verwarngelder. Außerdem missachtete unter anderem eine Handvoll Autofahrer ein Stoppschild, zwei waren nicht angeschnallt. In all diesen Fällen waren ebenfalls Verwarngelder die Folge.

Zudem erwischten die Polizisten drei E-Scooter-Fahrer bei Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Fahrer erhielten eine Strafanzeige. Ein Mann (29), der mit Fahrrad und Anhänger in offenbar gewerblicher Absicht Metallschrott an der Werster Straße in Bad Oeynhausen transportierte, wurde ebenfalls kontrolliert. Weil er den Gesetzeshütern dabei keine entsprechenden Genehmigungen vorweisen konnte, erhielt auch er eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell