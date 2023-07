Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen vertreiben Gruppe nach Raub auf 15-Jährige - Tatverdächtige mit gestohlenen Fahrzeugen unterwegs

Essen (ots)

45141 E-Stoppenberg

Montagnachmittag (24. Juli) schlugen vier Personen auf eine 15-Jährige ein und raubten ihr Mobiltelefon sowie Bargeld. Als sich Zeugen einschalteten, flüchteten die Tatverdächtigen. Nach Hinweisen der Zeugen konnten zwei mutmaßliche Täter festgenommen werden.

Gegen 16 Uhr lief eine 15-jährige Jugendliche auf der Straße Im Mühlenbruch, als neben ihr plötzlich zwei Autos anhielten. Eine junge Frau stieg aus dem Fahrzeug aus und begann nach einem kurzen Gespräch an den Haaren der 15-Jährigen zu reißen. Aus den Fahrzeugen stiegen daraufhin drei weitere junge Männer aus. Gemeinsam schlug und trat man auf die 15-Jährige ein, raubte hierbei ihr Handy sowie Bargeld.

Vorbeifahrende Autofahrer wurden auf den Angriff aufmerksam, hielten an und verjagten die vier Tatverdächtigen durch ihr lautstarkes Einschreiten. Während zwei Verdächtige mit einem VW Golf flüchten konnten, scheiterten zwei junge Männer an einem Zeugen, der das Fluchtauto (Renault Twingo) zufälligerweise zuparkte. Sie flüchteten daher fußläufig in Richtung Gelsenkirchener Straße.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die beiden benutzten Fahrzeuge im Mai bzw. Juli gestohlen wurden und seither zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der Renault Twingo wurde daher noch am Tatort sichergestellt.

Die 15-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich erneut zwei Zeugen bei den eingesetzten Beamten und gaben an, dass sie zwei der Tatverdächtigen gerade an einer Haltestelle an der Twentmannstraße wiedererkannt hätten. Als die Polizisten dort eintrafen, stiegen die zwei 18-jährigen Deutschen gerade in einen Bus ein. Die Einsatzkräfte hielten den Bus daraufhin an und nahmen die beiden Heranwachsenden, bei denen auch ein Teil der Beute aufgefunden werden konnte, fest.

Im Rahmen der Fahndung konnte auch der VW Golf auf einem Parkplatz aufgefunden und sichergestellt werden. Die weibliche Tatverdächtige und ihr männlicher mutmaßlicher Mittäter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden 18-jährigen Festgenommenen wurden auf die Polizeiwache Altenessen gebracht. Hier begann einer der jungen Männer auf den Boden zu spucken und die anwesenden Polizisten zu beleidigen. Nachdem er versuchte, die Einsatzkräfte zu bespucken, musste ihm eine sogenannte Spuckhaube übergezogen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurden die beiden 18-Jährigen gestern einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Nach ersten Erkenntnissen besteht zwischen der 15-Jährigen und den vier mutmaßlichen Tätern eine flüchtige Bekanntschaft.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Jugend dauern an. /PaPe

