POL-PDWIL: Diebstahl von Gartentoren

Daun (ots) - Durch unbekannte Täter wurde am Freitag, den 28.06.2024 im Zeitraum zwischen 14:00 - 23:50 Uhr ein am Zentralen Busbahnhof in Daun abgestelltes und mittels Schloss gesichertes schwarzes E-Bike der Marke "Winora" entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Pressestelle Telefon: 06592-9626-0 www.polizei.rlp.de/pi.daun ...

