Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer ramponiert zwei geparkte Autos

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 18.09.2024, kurz vor 21:00 Uhr, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in der Schillerstraße in Rheinfelden zwei am Straßenrand geparkte Autos ramponiert. Der 56-Jährige hatte mit seinem VW die zwei anderen Fahrzeuge gestreift. Der VW blieb schwer beschädigt liegen und musste abgeschleppt werden. Eine Alkoholüberprüfung beim Fahrer ergab rund 1,6 Promille. Er musste mit zur Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Verkehrsunfall wurde ein Sachschaden von insgesamt knapp 10000 Euro verursacht.

