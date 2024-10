LPI-J: Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Weimar (ots) - Zur späten Samstagnacht wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Verkehrsunfall in der Schwanseestraße in Weimar gerufen. Ein 19- jähriger Mercedes Fahrer befuhr die Bad Hersfelder Straße aus Richtung der Asbachstraße kommend, in der Absicht auf die Schwanseestraße einzubiegen. Während des Abbiegevorganges kam der PKW aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und der Mercedes kollidierte in der Folge seitlich mit dem Gebäude ...

