Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Werkzeuge und Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Dienstag (10.9.) auf ein Fahrzeug in der Gabelsberger Straße abgesehen. Gegen 7 Uhr am Dienstag bemerkten Zeugen, dass die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Auto eingedrungen waren. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem eine Handkreissäge, eine Schleifmaschine, ein Schweißgerät und Akkuschrauber im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum reicht bis 20 Uhr am Vorabend zurück. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit dem Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo in Verbindung zu setzen.

