POL-DA: Darmstadt: Gemeinsame Kontrollen in der Innenstadt - Vier Messer sichergestellt

Wald-Michelbach (ots) - Ein Fahrradgeschäft in der Ludwigstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (11.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Verdächtige Geräusche ließen eine Anwohnerin gegen 3 Uhr auf das kriminelle Treiben aufmerksam werden. Sofort alarmierte sie die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich zwei bislang unbekannte mit Kapuzenpullover bekleidete Männer an einem Fenster des Ladens zu ...

