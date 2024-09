POL-DA: Bickenbach: Frau unsittlich berührt/ Zeugen gesucht

Gernsheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (10.9.) verschafften sich noch Unbekannte Zutritt zu einem Wohnheim in der Einsiedlerstraße und brachen in den Räumlichkeiten Automaten auf. Mit dem Bargeld aus den Geräten flüchteten die Diebe anschließend unbemerkt. Das Kommissariat 42 in Gernsheim ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die ...

