Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, den 10.09.2024 zwischen 17:05 und 17:35 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes im Langen Kornweg in Kelsterbach. Dort wurde der abgestellte dunkelgraue Audi A4 der Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,00 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0 zu melden.

