Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach

Wald-Michelbach (ots)

Am (28.08.) im Zeitraum von 16:50 Uhr - 17:00 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße Nord in 69483 Wald-Michelbach (OT Affolterbach) ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr mit dessen Fahrzeug die Hauptstraße Nord in Richtung Grasellenbach. Hierbei touchierte dieser ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Im Nachgang entfernte sich der Unfallverursacher, ohne dessen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem bislang noch unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/940520 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell