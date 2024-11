POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 85-jährige Frau ist wieder da

Kassel (ots) - Helsa (Landkreis Kassel): Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag in Helsa-Eschenstruth ereignete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen. Gegen 14:20 Uhr war eine 39-Jährige aus dem Landkreis Coburg mit ihrem Pkw auf der L 3460 von Helsa in Richtung Eschenstruth unterwegs. In Höhe ...

mehr