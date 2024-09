Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 17-Jähriger klaut in der Kirche und prügelt sich mit Wachmann

Apolda (ots)

Ein 17-jähriger Ukrainer nutze gestern die Gastfreundlichkeit der Apoldaer Stadtkirche aus. Im Rahmen einer dortigen Veranstaltung wurden Getränke an die Gäste ausgegeben. Dem 17-Jährigen genügte dies offensichtlich nicht und er bediente sich unerlaubter Weise am Kühlschrank des Kirchenvereins und füllte sowohl seinen Rucksack wie auch einen Beutel mit Weinflaschen. Als er mit der Beute die Kirche verlassen wollte, wurde er durch Mitarbeiter des Vereines aufgehalten. Die Weinflaschen wurden ihm wieder abgenommen und er wurde gebeten die Kirche zu verlassen. Dem Wunsch kam er nur widerwillig nach und begab sich anschließend auf eine bereits aufgebaute Bühne des Zwiebelmarktes und schaute in dort abgestellte Kisten. Durch den Wachschutz wurde der Jugendliche von der Bühne geholt und verließ vorerst den Platz. Kurz darauf wurde er erneut vom Wachschutz erwischt, wie er versuchte einen verschlossenen Getränkewagen zu öffnen. Der 17-Jährige griff den Wachmann an und es kam zu einer Rangelei. Die Polizei wurde verständigt und zur Hilfe gerufen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Anzeigen erstattet.

