Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeche geprellt

Weimar (ots)

Am Mittwochmittag begaben sich eine 36-Jährige, eine 28-Jährige und eine derzeit unbekannte männliche Person in ein Restaurant in der Weimarer Innenstadt. Dort bestellten sie sich Essen und Getränke im Wert von über 100 Euro. Nachdem alle ihren Hunger gestillt hatten, verließ erst der Mann das Lokal und wenig später auch die Damen, ohne vorher die Rechnung zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin sprach die Frauen an, die daraufhin flüchteten. Nach einer kurzen Wegstrecke konnten sie jedoch gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Eine Betrugsanzeige wurde aufgenommen.

