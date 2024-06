Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen

Mudersbach und Brachbach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 21.06.2024, wurden in Brachbach in der Oststraße die Kennzeichen MYK-GE911 von einem Renault Clio entwendet.

Am Samstagmorgen, 22.06.2024, 08:23 Uhr, wurden bei der ENI-Tankstelle in Mudersbach 45 Liter Super getankt jedoch nicht bezahlt. Der Täter flüchtete mit einem VW Polo, an dem die in der Nacht entwendeten Kennzeichen befestigt waren. Der Fahrer trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe und hatte einen Bart.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise Tel.: 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell