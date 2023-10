POL-EN: Ennepetal: Radlader von Baustelle gestohlen

Gevelsberg (ots) - Am 20.10.2023 gegen 17:00 Uhr befährt ein 38-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw Ford die Steinwegstraße in Fahrtrichtung Am Ochsenkamp. In Höhe der dortigen Einmündung beabsichtigt er nach links abzubiegen. Hierbei übersieht er eine 70-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquert. Es kommt zur Kollision. Die Fußgängerin wird leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem ...

