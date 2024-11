Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach bewaffnetem Raubüberfall auf Tankstelle in Calden: Polizei fahndet mit Video und Fotos nach Tätern

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie das unter https://k.polizei.hessen.de/936227931 veröffentlichte und zum Download bereitgestellte Video sowie die beigefügten Fotos, auf denen die Täter zu sehen sind. Zudem weisen wir auf unsere am 18. Februar 2024, um 23:03 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5716686 veröffentlichte Pressemitteilung hin).

Calden (Landkreis Kassel):

Mit der Veröffentlichung des Tatvideos und Fotos der Täter aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf zwei bislang unbekannte Männer zu erhalten, die am 18. Februar 2024 eine Tankstelle in der Holländischen Straße in Calden überfallen haben. Die bisherigen Ermittlungen und die Zeugensuche führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter, weshalb eine Richterin nun die Öffentlichkeitsfahndung anordnete.

Die beiden Räuber waren an dem Tatabend gegen 22 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle gekommen und hatten die Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Anschließend drängten sie die Frau in das Büro. Mit aus der Kasse entnommenem Bargeld, das sie in einer mitgebrachten Rossmann-Tüte verstauten, sowie Tabakwaren und alkoholischen Getränken flüchteten die Täter letztlich nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, 1,65 bis 1,70 Meter groß, weiße FFP2-Maske, schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze, weiße Handschuhe, sprach akzentfreies Deutsch.

2. Täter: männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, etwas größer als sein Komplize, weiße FFP2-Maske, schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze, blaue Handschuhe.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

