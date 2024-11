Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadtpolizisten ertappen nächtlichen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Auf einer Streifenfahrt haben Stadtpolizisten in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Bunsenstraße in Kassel gegen 1 Uhr einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Der Täter versuchte nach dem Erblicken der Stadtpolizisten zwar noch, schnellen Schrittes zu seinem abgestellten Fahrrad zu flüchten. Die Streife konnten ihn jedoch noch an Ort und Stelle festnehmen. Bei dem 41-jährigen Mann aus Kassel fanden sie auch die entsprechenden Spray-Utensilien, die durch die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Nord sichergestellt wurden. Wie die Tatortaufnahme ergab, hatte er die Wand der dortigen Spielhalle mit scheinbar zusammenhanglosen Buchstaben, Zahlen und mehreren Linien auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern besprüht. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Den Festgenommenen brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle in Vellmar. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell