Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kelleraufbrüche

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag und Montagmorgen, 04./05.08.2024, sind Unbekannte in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der August-Bauer-Straße in Weil am Rhein eingebrochen. Auch ein im Keller installierter Fahrradkäfig wurde, allerdings ohne Erfolg, angegangen. Aus einem Kellerabteil wurden verschiedene handwerkliche Geräte und Maschinen im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Über die unverschlossene Tiefgarage dürfte sich die Täterschaft Zugang zum Haus verschafft haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) ermittelt.

