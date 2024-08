Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Herxheim am Berg (ots)

Am 02.08.2024 in der Zeit von 09:50 - 12:45 Uhr wurden durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit im Straßenverkehr durchgeführt. Hierbei überschritten insgesamt 37 Verkehrsteilnehmer die gültige Höchstgeschwindigkeit. Der Spitzenreiter fuhr 54 km/h bei erlaubten 30 km/h in der Weinstraße. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115,- Euro und 1 Punkt in Flensburg. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch fehlende Papiere und technische Mängel an den Fahrzeugen bemängelt.

