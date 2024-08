Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeieinsatz nach Vorfall in Schwimmbad

Neustadt-Duttweiler (ots)

Am Mittwoch (31.07.2024) befanden sich zwei 11-jährige Mädchen in einem Schwimmbad in Neustadt-Duttweiler. Als sie auf einer Luftmatratze im Wasser lagen, näherte sich ein 60-Jähriger und versuchte, sich zu ihnen auf die Luftmatratze zu legen. Die Mädchen forderten ihn auf wegzugehen, woraufhin er sich entfernte.

Nach Rücksprache mit den beiden Mädchen konnten keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. Die Identität des Mannes wurde im Nachgang festgestellt. Polizeikräfte führten mit dem 60-Jährigen eine Gefährderansprache durch, wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin und zeigten mögliche Konsequenzen auf.

Obwohl sich viele verdächtige Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausstellen, sind wir dankbar für jeden Hinweis. Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten zu beteiligen. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden: - Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor. - Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke. - Verbreiten Sie keine Fotos von Personen über soziale Netzwerke, sondern informieren Sie die Polizei. - Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. - Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

In unserem Flyer "Verdächtige Ansprache von Kindern" unter https://s.rlp.de/46BYv bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell