Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 65-jähriger Mann war am Freitag, den 02.08.2024, nach einem Gaststättenbesuch mit dem Fahrrad unterwegs und stürzte. Ein Zeuge verständigte den Rettungsdienst, den der Gestürzte aber nicht in Anspruch nehmen wollte. Er setzte sich nach bisherigem Kenntnisstand kurzerhand aufs Fahrrad und fuhr in Schlangenlinien weg. Die inzwischen verständigte Polizei Neustadt traf den 65-Jährigen, das Rad inzwischen schiebend, an. Aufgrund der vorhandenen Zeugenangaben musste der bereits polizeibekannte Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

