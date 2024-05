Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbekannte verletzten mit Laserpointer Personen

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Montag (27.05.2024), gegen 23.00 Uhr, fuhr eine 35-jähriger Autofahrer die Königsbrunner Straße in Richtung Innenstadt, als er von einer bislang unbekannten Person mit einem Laserpointer geblendet wurde.

Die unbekannte Person befand sich auf dem Gehweg der Gegenrichtung und zielte mit einem grünen Laserpointer in den Rückspiegel des Autofahrers. Der Autofahrer konnte kurzzeitig nichts mehr sehen.

Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich wenige Stunden zuvor. Eine bislang unbekannte Frau leuchtete mit einem Laserpointer in eine Wohnung in der Brahmstraße. Hierbei wurde eine 32-jährige Frau am Auge verletzt.

Die Fahndung nach den bislang unbekannten Personen verlief bisher ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

