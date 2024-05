POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch im Museum

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Sonntag (26.05.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 45-Jährigen in einem Restaurant in der Bergiusstraße. Der 45-Jährige wurde dabei mit einem Messer verletzt. Gegen 19.15 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Mitarbeitern des Restaurants. Im weiteren Verlauf griff der 27-Jährige den ...

