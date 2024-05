Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Steuereinnahmen 2023 mit ca. 790 Millionen Euro erneut gestiegen ./. Hauptzollamt Stralsund legt seine regionale Jahresbilanz 2023 vor

Stralsund (ots)

Mit ca. 1.000 Zöllnerinnen und Zöllnern ist der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern täglich im Einsatz, um unsere Sozialsysteme zu sichern, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu fördern und Bürgerinnen und Bürger vor mangelhaften und zum Teil gesundheitsschädlichen Waren aus dem Ausland zu schützen.

Das der Zoll ein starker Partner für die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist, zeigt auch die die Jahresbilanz 2023 des Hauptzollamtes Stralsund:

Erhebung von Abgaben:

Das Hauptzollamt Stralsund nahm im Jahr 2023 circa 790 Millionen Euro Abgaben ein und konnte damit erneut eine Steigerung der Einnahmen erzielen.

Zu den einnahmestärksten Abgabearten gehörten dabei wieder die Energiesteuer mit etwa 406 Millionen Euro (2022: 307 Millionen Euro), die Kraftfahrzeugsteuer mit 187 Millionen Euro (2022: 179 Millionen Euro) sowie die Stromsteuer mit fast 66 Millionen Euro (2022: 70 Millionen Euro). Dass der Zoll auch weitere Steuern vereinnahmt, wie die sogenannten genießbaren Verbrauchsteuern, zu denen beispielsweise die Bier-, Tabak- oder die Kaffeesteuer gehört, ist vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht bekannt, sollte jedoch trotzdem Erwähnung finden.

"Mit diesen Steuereinnahmen leistete das Hauptzollamt Stralsund auch im Jahr 2023 einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Staatseinnahmen und damit zur Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik", so der Leiter des Hauptzollamtes Stralsund, Leitender Regierungsdirektor Kay Noffke.

Mobile Kontrolleinheiten

An Wochenenden und Feiertagen, Tag und Nacht ist der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen mobilen Kontrolleinheiten im Einsatz gegen Schmuggel und Kriminalität auf den Straßen und in den Häfen unterwegs. Dabei überprüften die Zöllnerinnen und Zöllner im vergangenen Jahr 112.601 Personen und Fahrzeuge. Hierbei kam es zu 6421 Beanstandungen. Fast 1,9 Millionen unversteuerte Zigaretten, etwa 4 Kilogramm Amphetamin, 871 Gramm Kokain und verschiedenste weitere Drogen sowie 42 verbotene Gegenstände wie Messer, Elektroschocker und Reizstoffsprühgeräte führten die Kontrollen zu Tage. Des Weiteren wurden 23.188 Stück (2022: 21.936 Stück) nicht zugelassene Feuerwerkskörper sichergestellt, welche unmittelbar nach dem Auffinden in einen Munitionszerlegebetrieb gebracht und dort zu gegebener Zeit vernichtet werden. Auch die Anzahl der eingeleiteten 2.485 Straf- und Bußgeldverfahren stieg im Gegensatz zum Vorjahr an (2022: 2048). 528 festgestellte Beanstandungen der Mobilen Kontrolleinheiten gab der Zoll zuständigkeitshalber an andere Behörden wie die Landespolizei, Bundespolizei, Gerichte oder der Ausländerbehörde ab (2022: 437).

Zollämter

Täglich fließen enorme Warenströme von Deutschland in Nicht-EU-Länder und umgekehrt. Die neun Zollämter des Hauptzollamtes Stralsund in Rostock, Neubrandenburg, Stralsund, Wismar, Ludwigslust, Wolgast, Sassnitz-Mukran, Laage und Pomellen kommen dabei ihrer Kernaufgabe der Warenabfertigung von Ein- und Ausfuhrsendungen sowohl über den Landweg als auch dem Seeweg nach. Die reibungslose Abfertigung ein- und auslaufender Schiffe wird bei den Zollämtern in den Seehäfen durch einen verlängerten Bereitschaftsdienst sichergestellt. Allein 2023 wurden an den mecklenburg-vorpommerischen Zollämtern über 7.500 Schiffe abgefertigt.

Waren, die den Vorschriften zur Produktsicherheit nicht entsprechen und Fälschungen werden regelmäßig von den Zöllnerinnen und Zöllnern aus dem Verkehr gezogen. Durch diese Maßnahmen werden Verbraucherinnen und Verbraucher vor mangelhaften Produkten geschützt, für die die zumeist anonymen Hersteller ohnehin keine Haftung oder Verantwortung übernehmen und die letztlich auch der Gesundheit schaden können.

Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Stralsund Mit 108.008 Vollstreckungsaufträgen (Vorjahr: 105.202) erfuhr die Vollstreckungsstelle des Hauptzollamtes Stralsund erneut einen Zuwachs an Fallzahlen. Dabei konnten Forderungen von etwa 37,6 Millionen Euro (2022: 39,4 Millionen Euro, 2021: 37,8 Millionen Euro) beigetrieben werden. Die Rückführung dieser Gelder dient der Stärkung der Sozialkassen und des Bundeshaushaltes und ist daher von hoher Bedeutung. Der größte Anteil wurde an Sozialversicherungsträger zurückgeführt.

Des Weiteren war die Verwertungsstelle des Hauptzollamtes Stralsund mit 264 Onlineversteigerungen sowohl von Pfandsachen als auch von Verwaltungsgegenständen erfolgreich. Auf der Internetseite www.zoll-auktion.de bietet sich Interessierten die Gelegenheit selbst ein "Schnäppchen" zu ergattern.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Stralsund ermittelte im Jahr 2023 eine Schadenssumme (vorenthaltene Sozialabgaben) von rund 31,8 Millionen Euro. "Mit seinem Einsatz gegen Schwarzarbeit sorgt der Zoll für den Erhalt von Arbeitsplätzen, gerechte Arbeitsbedingungen sowie einem fairen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Komplexe Ermittlungen im Nachgang zu durchgeführten Prüfungen, ein enger Informationsaustausch mit anderen Behörden, der Abgleich und die Analyse vieler Geschäftsunterlagen und der Buchhaltung sind für die Zielerreichung unabdingbar", so Kay Noffke. Die Jahresbilanz 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stralsund wurde bereits am 08.02.2024 veröffentlicht.

Ausbildungshauptzollamt Stralsund

Trotz des Einsatzes digitaler Anwendungen und automatisierter Fachverfahren für vereinfachte, transparente und schnelle Abläufe, braucht es engagierte Zöllnerinnen und Zöllner. Mit seinen vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten bietet der Zoll beste Karrierechancen. Eine zertifizierte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik, gute Bezahlung und spannende Arbeitsplätze zeichnen den Zoll als guten Arbeitgeber aus. Bei erfolgreicher Bewerbung kann zum nächsten Einstellungstermin am 1. September 2025 mit der zweijährigen Ausbildung oder am 1. März und 1. September 2025 mit dem dreijährigen Dualen Studium begonnen werden. Mehr Informationen hierzu gibt es unter www.zoll.de oder www.zoll-karriere.de. Auf zahlreichen Messen in Mecklenburg-Vorpommern gibt die Zollverwaltung gern weitere Einblicke in den abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

