POL-EL: Twist - Einbruch in Schule

Haren (ots) - In der Silvesternacht kam es in Haren am Bockholter Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein Taxifahrer hatte seinen Pkw auf dem Betriebsgelände abgestellt. Zwischen 04.00 und 05.00 wurde der Pkw durch unbekannte Personen an der rechten Seite zerkratzt. Zeugen, die Hinweise geben können melden sich bitte bei der Polizei Haren unter der Tel.-Nr.: 05932/72100 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

