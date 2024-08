Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt hat sich am Montag, 05.08.2024, kurz nach 11:00 Uhr, in Schliengen auf dem Römerhofweg eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin. Eine 46-jährige Autofahrerin war aus einem Grundstück auf die Straße eingefahren und hierbei mit der herannahenden Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Diese stürzte in der Folge und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zur ambulanten Versorgung kam sie in ein Krankenhaus. Das Pedelec der Frau und das Auto wurden beschädigt, Sachschaden rund 750 Euro.

