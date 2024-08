Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Einbruch in Baustoffhandel - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 05.08.2024, gegen 1 Uhr hatten Unbekannte eine Scheibe eines Baustoffhandels im Kleinfeldele in Riegel eingeschlagen und sind so in der Innere der Buroräulichkeiten gelangt.

Dort wurden weitere Türen aufgebrochen und die Büros nach Wertgegenständen durchsucht.

Der verursachte Sachschaden dürfte bei rund 5000 Euro liegen. Über die Höhe des Diebstahlschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell