Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Firmengebäude in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 15. Juni 2024, 19:00 Uhr, bis Montag, 17. Juni 2024, 7:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Gewerbeobjekt in der Straße "An der Bahn" im Jader Ortsteil Jaderberg einzudringen.

Den Tätern gelang es allerdings nicht die Türen zu dem, im Umbau befindlichen, Geschäft zu öffnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 6000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden.

