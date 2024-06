Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Bäckereifiliale durch Zeugin unterbunden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Montag, 17. Juni 2024, versucht, in eine Bäckereifiliale in Delmenhorst einzubrechen. Sie wurden durch eine aufmerksame Zeugin gestört und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Polizei bittet um Hinweise von weiteren Zeugen.

Die Zeugin wurde zwischen 01:55 und 02:10 Uhr durch laute Geräusche auf den stattfindenden Einbruch in die Filiale in der Cramerstraße, Höhe Querstraße, aufmerksam. Dort hatten sich zwei männliche Personen Zutritt verschafft, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Als sie einen Tresor aus der Filiale trugen, begann die Zeugin mit Videoaufnahmen. Durch das Blitzlicht merkten die Täter, dass sie ertappt waren, ließen von der weiteren Begehung ab und flohen zu Fuß in Richtung Uferweg.

Sie wurden beschrieben als

- ca. 185 cm groß - schlank - bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern

Wer weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell