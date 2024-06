Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer rammt Einsatzfahrzeug der Polizei

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Sonntag, 16. Juni 2024, 03:15 Uhr, ein ziviles Fahrzeug der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland gerammt.

Die Streifenbesatzung befand sich in der Klingenbergstraße in Oldenburg, in der sie einen zuvor ereigneten Verkehrsunfall mit Flucht dokumentieren wollten. Dafür parkten sie ihr Einsatzfahrzeug auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn. Als sich der 44-jährige Polizeibeamte neben dem Fahrzeug befand, näherte sich ein SUV aus Richtung der Cloppenburger Straße und fuhr so dicht am Polizeifahrzeug vorbei, dass der Beamte beinahe erfasst wurde. Gemeinsam mit seiner 30-jährigen Streifenpartnerin folgte er dem SUV, der in Höhe des Dwaschwegs mit Warnblinklicht hielt. Nachdem sie hinter dem SUV stoppten, legte dessen Fahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen den Streifenwagen. Danach wechselte er in den Vorwärtsgang, fuhr in den Dwaschweg und entfernte sich vom Unfallort. Erst in der Alfred-Kubin-Straße beendete er die Flucht.

Zusammen mit zwischenzeitlich angeforderter Unterstützung wurde der 45-jährige Fahrer kontrolliert. Da er den Aufforderungen der Beamten keine Folge leistete und sich anfangs gegen deren Maßnahmen sperrte, wurde er zu Boden gebracht. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Hier erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe, weil er einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille aufwies.

Durch den Zusammenstoß entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Gegen den 45-jährigen Mann aus Österreich wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Besatzung des Streifenwagens blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell