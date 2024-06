POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - In dem Zeitraum vom 14.06.2024 (16:00 Uhr) bis zum 15.06.2024 (12:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter einen Verschlag an einer Schule in der Lilienstraße auf und warfen anschließend zwei Fenster ein. Da es augenscheinlich nicht zu einem Eindringen in das Objekt kam, geht die Polizei von einer Sachbeschädigung aus. Ein ähnlich gelagerter ...

mehr