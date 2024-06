Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: PKW brennen auf Firmengelände in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Freitag, den 14.06.2024, durch den Brand von drei Fahrzeugen auf einem Firmengelände in Wardenburg entstanden. Gegen 23:20 Uhr wurde durch einen Anwohner über den Notruf der Feuerwehr ein Fahrzeugbrand auf dem Betriebsgelände einer Kfz-Werkstatt in der Hardenbergstraße gemeldet. Beim Anrücken der Feuerwehr aus Wardenburg standen bereits drei PKW in Vollbrand. Durch schnelles Eingreifen der rund 35 Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindert werden. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Gesamtschaden bei rund 40.000 EUR. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

