Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am 14.06.2024 um 17:43 Uhr setzt ein 42-jähriger Elsflether in der Steinstraße mit seinem VW Transporter zum Rückwärtseinparken an. Er übersieht dabei jedoch, dass sich in der Parklücke bereits ein Fahrzeug befindet und es kommt zum Zusammenstoß. Vor Ort stellen die Beamten Alkoholgeruch fest und unterziehen den Fahrzeugführer einer genaueren Kontrolle. Ein freiwilliger Test ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wird dem nunmehr Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell