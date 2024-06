Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigungen an Schulen in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum vom 14.06.2024 (16:00 Uhr) bis zum 15.06.2024 (12:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter einen Verschlag an einer Schule in der Lilienstraße auf und warfen anschließend zwei Fenster ein. Da es augenscheinlich nicht zu einem Eindringen in das Objekt kam, geht die Polizei von einer Sachbeschädigung aus. Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt ereignete sich am Samstag, 15.06.2024 (13:28 Uhr) an der IGS Delmenhorst im Pestalozziweg. Auch hier beschädigten unbekannte Täter die Verglasung einer Fensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand. Wer sachdienliche Hinweise zu einem der Vorfälle geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

