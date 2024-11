Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Böllerwürfe stören weitestgehend friedliche Halloween Nacht

Mainz/ Bad Kreuznach/ Worms (ots)

In der Nacht auf Allerheiligen kam es im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zu Halloween zu mehreren Polizeieinsätzen. Die Mehrzahl der Einsätze stehen im Zusammenhang mit Ruhestörungen durch Kinder und Jugendliche. Mehrfach wurden Würfe von Böllern gemeldet. Vereinzelt wurden auch Sachbeschädigungen durch Eierwürfe gegen Hauswände mitgeteilt.

Mehrere Halloween Veranstaltungen waren gut besucht und verliefen friedlich. In Mainz-Lerchenberg kam es während der Sachverhaltsaufnahme anlässlich einer Sachbeschädigung zu Eierwürfen auf einen Streifenwagen. Hierbei entstand kein Sachschaden. Auf einer privaten Party in Mainz-Finthen kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Scheibe, wodurch sich eine Person verletzte. Unter den Partygästen kam es in der Folge zu Streitigkeiten bei denen ein Pfefferspray zum Einsatz kam. Einer weiteren Person wurde eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Die durch 80 Personen besuchte Privatparty wurde durch die Polizei aufgelöst.

In Bingen kam es zu einem Brand, nachdem unbekannte Täter mutmaßlich einen Böller in das Entlüftungsrohr eines Jugendraums warfen. Keiner der im Jugendraum anwesenden Personen wurde hierbei verletzt. Der am Entlüftungsrohr entstandene Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Worms melden bis auf Böllerwürfe eine ruhige Halloween Nacht.

