Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall auf der B9

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf der B9 in Richtung Oppenheim an der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die 49-jährige, aus Wiesbaden stammende Fahrzeugführerin, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit der linken Schutzplanke.

Die Fahrerin wurde mit Prellungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt. An Leitplanke und Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000EUR.

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstelle, hatte die Wiesbadenerin zwar eine Fahrerlaubnis der Klasse B, jedoch mit der Beschränkung, dass lediglich Automatikfahrzeuge genutzt werden dürfen. Da es sich jedoch um ein Schaltfahrzeug handelte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell