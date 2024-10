POL-PPMZ: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.10.24 -tödlicher Verkehrsunfall

Mainz (ots) - Ein bislang unbekannter Trickdieb hat am Montagvormittag auf dem Gelände der Mainzer Universitätsmedzin in der Langenbeckstraße mit einer bekannten Geldwechselmasche in mindestens einem Fall Bargeld erbeutet. Gegen 10.20 Uhr war eine 77-Jährige auf dem Weg zu einem Behandlungstermin in der Klinik, als sie von besagtem Unbekannten nach Kleingeld gefragt wurde. Daraufhin bot die Frau ihm zwei ...

