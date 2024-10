Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdieb überlistet Seniorin auf Klinikgelände

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb hat am Montagvormittag auf dem Gelände der Mainzer Universitätsmedzin in der Langenbeckstraße mit einer bekannten Geldwechselmasche in mindestens einem Fall Bargeld erbeutet.

Gegen 10.20 Uhr war eine 77-Jährige auf dem Weg zu einem Behandlungstermin in der Klinik, als sie von besagtem Unbekannten nach Kleingeld gefragt wurde. Daraufhin bot die Frau ihm zwei Ein-Euro-Münzen an. Doch der Mann entgegnete, dass er unbedingt Kleingeld benötige, bestenfalls 20-Cent-Stücke. Woraufhin die 77-Jährige erneut das Münzfach ihres Portemonnaies öffnete, ihm aber erneut nicht weiterhelfen konnte. Beide gingen also getrennte Wege. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass aus ihrer Geldbörse mehrere Scheine, insgesamt 90 Euro, entwendet wurden.

Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben: 1,75 Meter, 30-40 Jahre alt, südländischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, schwarzer Bart und braune Lederjacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

