POL-PPMZ: Planübung zur anstehenden Fastnachtssaison

Saulheim (ots) - Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielt ein 33-jähriger Fahrer aus dem Raum Alzey mit seinem Fiat Ducato samt Anhänger auf dem Standstreifen der A63 in Fahrtrichtung Mainz, in Höhe Saulheim, an. Ein Opel Combo derselben Firma, besetzt mit einem 58.- und einem 45-jährigen Mann aus dem ...

mehr