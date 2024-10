Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stark betrunkener Mann in Schutzgewahrsam genommen

Mainz (ots)

Für einen stark alkoholisierten Mann, der am Donnerstag durch Mainz-Mombach taumelte, endete der Abend in der Gewahrsamszelle. Zunächst war gegen 21.30 Uhr eine stark betrunkene Person gemeldet worden. Der Mann sei mehrfach auf die Straße gestolpert, brachte dabei sich und andere in Gefahr.

Als Polizisten vor Ort eintrafen, zeigte sich der Mann eher unkooperativ. Er habe lediglich eine Adresse im Ausland, sei während seines Arbeitsaufenthalts in Deutschland im Hotel untergekommen, erklärte der 41-Jährige. Wo genau, wollte er bis zuletzt nicht sagen.

Nach der Überprüfung seiner Daten wurde der Mann zunächst aus der Maßnahme entlassen. Nur etwa zehn Minuten später meldeten Anwohner aus Mombach erneut, dass ein Mann ins Gebüsch gefallen war. Wieder nahmen sich Einsatzkräfte des Mannes an. Er kam angesichts seiner starken Alkoholisierung in Schutzgewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell