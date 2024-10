Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb flieht und schlägt um sich

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter mit auffälligen Tattoos hat am frühen Samstagabend aus einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Mainz-Mombach mehrere Produkte gestohlen und anschließend zwei Mitarbeiter des Ladens angegriffen.

Gegen 18 Uhr fiel dem 55-jährigen Sicherheitsbediensteten ein Mann auf, der innerhalb kürzester Zeit bereits zum dritten Mal mit einem vollgepackten schwarzen Rucksack innerhalb des Marktes unterwegs war. Der Mitarbeiter sprach den Mann an. Allerdings zeigte sich dieser unbeeindruckt. Im Laufe der Konfrontation wurde der Unbekannte zusehends aggressiver. Nicht zuletzt, nachdem der Sicherheitsdienst versuchte, ihn festzuhalten. Der Täter holte aus und schlug mit der Faust in Richtung des Mitarbeiters, der sich noch wegducken konnte.

Anschließend floh der Unbekannte. Ein weiterer, 52 Jahre alter Mitarbeiter des Ladens nahm die Verfolgung auf. Um diesen auf Distanz zu halten schlug der Täter mit seinem u.a. mit 19 gefüllten Getränkedosen gefüllten Rucksack um sich. Er traf seinen Verfolger damit im Gesicht, welcher daraufhin von ihm abließ. Der Täter wiederum zeigte sich unbeeindruckt, sammelte die in diesem Zuge verlorenen Dosen auf und setzte seine Flucht fort - weiterhin verfolgt von dem anderen, verbliebenen Mitarbeiter. Um auch diesen abzuschütteln, warf der Unbekannte schließlich den ganzen Rucksack nach ihm und lief zu Fuß die Hauptstraße Richtung Innenstadt entlang.

Im Rucksack fanden Einsatzkräfte der Polizei später unter anderem ein zugriffsbereites Tierabwehrspray. Nach ersten Ermittlungen liegt folgende Täterbeschreibung vor: Mann, 1,90 Meter groß, 35-40 Jahre alt, Tattoo im Halsbereich-/Gesichtsbereich, Halbglatze, dunkel bekleidet mit schwarzer Jeans und schwarzer Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

