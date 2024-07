Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Scheibe am Jugendzentrum eingeschlagen, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zwischen Samstag, den 29.06.2024, und Montag 01.07.2024 07:00 Uhr wurde eine Fensterscheibe des Jugendzentrums in der Schulstraße eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. eintausend Euro. Wer Hinweise zur Täterschaft abgeben kann wird gebeten sich mit dem Polizeiposten in Bötzingen unter Tel.: 07663/605329 in Verbindung zu setzen.

